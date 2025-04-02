Время в войне может работать на Украину: к какому решению Путин подтолкнет Трампа

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Кравцев Сергей
На дипломатическом фронте Киеву остается лишь надеяться, что со временем администрация Дональда Трампа поймет несерьезность отношения к миру РФ и потеряет терпение в отношении Владимира Путина, который то и дело дает понять, что не намерен заканчивать войну против Украины, принимая предложение Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", цитируя бывшего посла США в Польше, сотрудника Атлантического совета Дэниела Фрида.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Бывший посол США в Украине Джон Хербст обратил внимание, что РФ постоянно увиливает от конкретных решений на переговорах, в отличие от Украины.
Российская же сторона, говорит он, наоборот, неоднократно медлила с решениями. В ответ на предложение США о всеобъемлющем прекращении огня РФ заявила, что сначала нужно решить ряд первопричин войны. Что касается Черноморского перемирия, то у Путина сказали, что будут придерживаться условий только после снятия довольно существенных санкций.
Отмечается, Трамп уже признал, что Путин, похоже, тянет время, и пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть. При этом, отмечается, пока что Россия ничего не заплатила за свое промедление.
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