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Время в войне может работать на Украину: к какому решению Путин подтолкнет Трампа

WSJ пишет о том, что переговоры по прекращению войны в Украине оказались в тупике

сегодня, 15:03
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Кравцев Сергей

На дипломатическом фронте Киеву остается лишь надеяться, что со временем администрация Дональда Трампа поймет несерьезность отношения к миру РФ и потеряет терпение в отношении Владимира Путина, который то и дело дает понять, что не намерен заканчивать войну против Украины, принимая предложение Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", цитируя бывшего посла США в Польше, сотрудника Атлантического совета Дэниела Фрида.

Время в войне может работать на Украину: к какому решению Путин подтолкнет Трампа

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Время может работать на Украину, если Трамп будет продолжать стремиться к быстрой сделке, а Путин (российский диктатор Владимир Путин, — ред.) будет препятствием. Если Трамп решит, что его обманули, он может плохо отреагировать", — отметил экс-посол.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст обратил внимание, что РФ постоянно увиливает от конкретных решений на переговорах, в отличие от Украины.

"Они (украинцы – ред.) согласились со всем, что предложил Трамп по прекращению огня, включая морское прекращение огня, которое не очень в интересах Украины", — отметил Хербст.

Российская же сторона, говорит он, наоборот, неоднократно медлила с решениями. В ответ на предложение США о всеобъемлющем прекращении огня РФ заявила, что сначала нужно решить ряд первопричин войны. Что касается Черноморского перемирия, то у Путина сказали, что будут придерживаться условий только после снятия довольно существенных санкций.

Отмечается, Трамп уже признал, что Путин, похоже, тянет время, и пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть. При этом, отмечается, пока что Россия ничего не заплатила за свое промедление.

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Источник: https://www.wsj.com/world/russia-ukraine-trump-slow-strategy-c9b2c4f8
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