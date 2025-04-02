Президент Финляндии намекнул, что США готовят «правильный шаг» для принуждения Путина к миру

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Кравцев Сергей
Без увиливания давления Москва продолжит свою тактику затягивания мирных переговоров,выдвигая все более нереалистичные требования. Поэтому законопроект в Сенате США является правильным шагом. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Х (Twitter) обнародовал президент Финляндии Александер Стубб.
Президент Финляндии Александер Стубб. Фото: из открытых источников
Он приветствовал двухпартийный пакет санкций, предложенный в Сенате США.
По его мнению, без максимального давления Россия продолжит свою тактику проволочек, и война будет продолжаться в обозримом будущем.
Напомним, в Сенате США подготовили законопроект по новым санкциям против России за отказ путинского режима от мирного соглашения, включая 500% пошлину на товары из стран, покупающих российские нефть и газ.
Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь презентовали законопроект о введении санкций против РФ за отказ от переговоров о мирном соглашении по прекращению войны в Украине. 50 сенаторов – соавторов законопроекта – одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.
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