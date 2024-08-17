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Кравцев Сергей
Бывший премьер-министр Великобритании продемонстрировал восхищение наступлением ВСУ в Курской области РФ и призвал разрешить нашим войскам использовать дальнобойное оружие без ограничений. Как передает портал "Комментарии", соответствующая статья под заголовком "После недели тактического блеска Украина наконец может положить конец этой войне" была опубликована в Daily Mail.
Борис Джонсон. Фото: из открытых источников
Экс-глава британского правительства заявил, что российский диктатор Владимир Путин был раздражен во время доклада губернатора Курщины о проникновении украинских войск на российскую территорию, что усилило унижение российского диктатора.
По его мнению, наступление ВСУ демонстрирует, как Запад недооценивал украинскую отвагу и решительность. Он убежден, что союзники должны прекратить промедление и предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия, такого как американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow, чтобы остановить авиаудары противника.
Он также обратился к нынешнему премьеру Британии Киру Стармеру с призывом активнее поддерживать Украину и помочь завершить войну.
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