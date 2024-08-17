Время пришло: Борис Джонсон просит союзников принять важное решение для Украины

Бывший премьер-министр Великобритании продемонстрировал восхищение наступлением ВСУ в Курской области РФ и призвал разрешить нашим войскам использовать дальнобойное оружие без ограничений. Как передает портал "Комментарии", соответствующая статья под заголовком "После недели тактического блеска Украина наконец может положить конец этой войне" была опубликована в Daily Mail.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Экс-глава британского правительства заявил, что российский диктатор Владимир Путин был раздражен во время доклада губернатора Курщины о проникновении украинских войск на российскую территорию, что усилило унижение российского диктатора.

"Путин не мог представить, что украинские танки войдут на территорию России и захватят больше территории за неделю, чем россияне за год", — отмечает Джонсон.

По его мнению, наступление ВСУ демонстрирует, как Запад недооценивал украинскую отвагу и решительность. Он убежден, что союзники должны прекратить промедление и предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия, такого как американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow, чтобы остановить авиаудары противника.

"Мы недооценивали их смелость — их готовность делать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценивали их чистую ярость к российскому захватчику — глубокую жажду в украинских сердцах изгнать войска Путина с каждого клочка украинской земли. Поэтому, ради бога, можно нам наконец прекратить молоть языками, отбросить бессмысленную путинофобию и дать украинцам инструменты, в которых они действительно нуждаются, чтобы довести дело до конца", — возмущается Джонсон.

Он также обратился к нынешнему премьеру Британии Киру Стармеру с призывом активнее поддерживать Украину и помочь завершить войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — наступление ВСУ на Курщине: к чему готовятся россияне, есть ли угроза режиму Путина.



