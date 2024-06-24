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Время между сбросами трехтонных бомб сокращается: что немедленно нужно сделать

РФ опять нанесла удар по району Липцов трехтонной бомбой, сообщил военный эксперт Александр Коваленко

24 июня 2024, 19:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Россия в очередной раз нанесла удар ФАБ 3000 М54 по району Липцы в Харьковской области.

Время между сбросами трехтонных бомб сокращается: что немедленно нужно сделать

ФАБ-300

По словам эксперта, КАБ в очередной раз показал низкую точность, но чудовищная мощность взрыва разрушила близлежащие одноэтажные строения и нанесла существенные повреждения двухэтажному зданию.

Помимо низкой точности, говорит Коваленко, на себя обращает внимание то, что трёхтонные бомбы в основном скидываются на Липцы. При этом, добавляет он, по Волчанску, например, применение трёхтонных КАБ пока не фиксировалось.

"В целом, системность применения ФАБ 3000 М54 с УМПК очевидно. Одна-две в сутки, постепенно перерастёт в 2-3, 3-4 и т.д. Уже видели на примере ФАБ-250/500/1500. Вопрос с противодействием данному средству поражения, через уничтожение носителей необходимо решать незамедлительно, пока их суточные сбросы не достигли десятков", — заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 20 июня российские захватчики впервые применили бомбу ФАБ-3000 М54 с УМПК. Как сообщил Коваленко, это первое в истории применение планирующей трёхтонной бомбы. По его словам, о том, что оккупационные войска работают над УМПК для ФАБ-3000 М54 и возможностью их применения с тактической авиации – Су-34, было известно ещё в 2023-м году. Поэтому, добавил он, день, когда захватчики начнут их применять, был вопросом времени.

По его словам, рецепт противодействия КАБам, состоящий из 3-х ингредиентов, а именно, большого радиуса действия ПВО для уничтожения носителей КАБ на больших расстояниях, истребители F-16 для уничтожения носителей КАБ на больших расстояниях и ОТРК ATCMS для уничтожения носителей КАБ на аэродромах на больших расстояниях, у нас либо отсутствуют, либо имеются, но без разрешения ударов по территории России.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02KRtdFugKiyeXYaLJvZqniNycZWZCZAMadqkjCc9EEUtFeBmMcJjp3pvVXiccGmQul
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Обсуждения

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Roman

24 июня 2024, 20:46

....Питання з протидією цьому засобу поразки.... Може, засобу перемоги? -)))


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