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Время имеет значение: Усик обратился к Трампу с важной просьбой

Усик попросил Трампа использовать свое влияние на Путина и добиться освобождения украинских пленных

сегодня, 11:25
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Ткачик Олеся

Украинский боксер Александр Усик обратился к известному подкастеру Джо Рогану с просьбой передать его послание бывшему президенту США Дональду Трампу. В частности, Усик призвал Трампа помочь с освобождением украинских военнопленных, в том числе защитников Азовстали.

Время имеет значение: Усик обратился к Трампу с важной просьбой

Александр Усик

"Дорогой Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте: если господин президент настолько уверен в своем влиянии на Путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена? Время имеет немаловажное значение. С уважением, Александр", – написал Усик в своем Твиттере.

При этом известно, что Александр Усик активно приобщается к благотворительным инициативам по поддержке Украины. Часть гонорара за сражение с Тайсоном Фьюри он также передал на помощь. Сам Фьюри пообещал направить часть своих доходов в поддержку ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кандидат в президент США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно хвастался тем, что он оказывает влияние на кремлевского диктатора Владимира Путина и даже способен прекратить войну в Украине в течение 24 часов. По его словам, ему после победы на выборах вроде бы достаточно позвонить Путину и президенту Владимиру Зеленскому, которых он хорошо знает, чтобы остановить войну в Украине.

Также "Комментарии" рассказывали , что кандидат в президенты США Дональд Трамп, ранее пообещавший поддерживать Украину в случае победы на выборах, вновь заявил, что при его правлении Россия не нападала на соседние страны, включая Украину. Кроме того, бывший президент выразил мнение, что Путин начал планировать вторжение после того, как США вывели свои войска из Афганистана в 2021 году.




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Источник: https://x.com/usykaa/status/1849512726474916127
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