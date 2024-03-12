Время играет в пользу Путина: в разведке США озвучили тревожный прогноз

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор, начав полномасштабную войну против Украины уже потеряла около 300 тысяч военных, но время начинает играть в пользу Москвы, поэтому Путин вероятно считает, что его общие расчеты относительно войны работают. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в докладе разведывательного сообщества США.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Американские разведчики констатируют, что Владимир Путин не смог воплотить свой первоначальный замысел и оккупировать всю Украину, а армия РФ столкнулась с нехваткой личного состава, истощением военных, их низким моральным духом. Разведка прогнозирует, что эти проблемы будут и в дальнейшем.
В то же время, отмечается, что оккупанты смогли сорвать летнее контрнаступление Украины, и сейчас ситуация начинает играть в пользу России.
В частности, российский ОПК постепенно наращивает производство дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит России длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности.
Также в обзоре говорится о том, что Москва получает незначительные, но постоянные успехи на поле боя с конца 2023 года и выигрывает от неопределенности по поводу того, на какую западную помощь в дальнейшем может рассчитывать Украина.
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