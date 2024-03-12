Разведка США обновила данные: какую помощь Китай оказывает России

Экономическая помощь России со стороны Китая не прекращается. Также фиксируется рост торговли между Пекином и Москвой с начала войны в Украине, в частности с 2022 года более чем втрое увеличился экспорт китайских товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, со ссылкой на отчет американской разведки по оценке угроз в 2024 году.

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

"Амбициозный, но беспокойный Китай, конфронтационная Россия, некоторые региональные государства, такие как Иран, и более мощные негосударственные игроки бросают вызов давним правилам международной системы, а также верховенству США в ней", – говорится в отчете.

Отчет в основном сосредоточен на угрозах со стороны Китая и России, крупнейших соперников США, более чем через два года после того, как Россия начала вторжение в Украину, а также отмечает риски более широкого конфликта, связанного с кампанией Израиля против ХАМАС в Газе.

Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь России, которая ведет войну в Украине, поддерживая российскую промышленную базу, говорится в отчете.

Вместе с тем отмечается, что торговля между Китаем и Россией растет с начала войны в Украине, а китайский экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, с 2022 года увеличился более чем втрое.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китайская Народная Республика (КНР) с начала широкомасштабной агрессии России против Украины сохраняет весьма условный нейтралитет. С одной стороны – закупая у РФ по дешевке энергоресурсы, наводнив ее рынок своими товарами, с другой – периодически призывая к миру, но в весьма туманных формулировках. Сейчас Пекин вновь усилил дипломатическую активность в ракурсе переговоров, что, впрочем, рассматривается Западом как подыгрывание стране-агрессору. Что можно сказать о китайской игре вокруг российско-украинской войны? Имеет ли КНР виды на ослабленную РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



