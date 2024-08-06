Время играет против Путина. В ВР объяснили, на какой шаг пошел диктатор, чтобы укрепить переговорные позиции

Много раздается разговоров о том, что в России заканчивается войско, поэтому россиянам уже сегодня платят 20 000 долларов только за подписание контракта. Однако народный депутат Лиза Богуцкая говорит, что по этому поводу есть другое мнение.

Владимир Путин

"Сейчас русская армия медленно, но наступает. По немного, но прет благодаря мясным штурмам. Они не считаются с потерями. Каждый день – минус 1000, как минимум. С такими безумными потерями им удается продвигаться на какие-то 1-2 км. Путин понимает, что время сейчас не играет на него. Именно поэтому, чтобы продвинуться быстрее и глубже, ему нужно еще больше мяса. Пусть гибнет 2000 в сутки, но темп продвижения станет в 1,5-2 раза быстрее. И чем дальше он зайдет, тем крепче у него будут переговорные позиции", — считает Богуцкая.

При этом она добавила, что в России говорят, что такие выплаты военным будут существовать до конца года.

"В это я верю. Ведь в начале следующего – новый американский президент после инаугурации начнет действовать в пределах своих полномочий, что (вероятно) совершенно не будет коррелировать с действиями действующего президента. То есть помощь Украине может стать намного мощнее и быстрее. Потому Путин готов платить сейчас. Думаю, что в сентябре-октябре цена при жизни "простого россиянина" может вырасти еще вдвое. Это ведь не на долго и очень нужно именно до конца этого года", — заявила Богуцкая.

То есть, по ее словам, платят россиянам не потому, что никто не хочет уходить, а потому, что очень нужно. При этом нардеп уверена, что Путин наберет себе новое войско.

"Русская глубинка с простыми россиянами страдает из-за стихийных бедствий. Больше всего в этом году из-за прорывов дамб и затоплений. Им не платят компенсацию. Максимально – 1000 долларов на человека. Вместо всего утраченного имущества. Что предлагают? Идти на войну за 20 000 долларов. "Одет, одет, накормлен". Все что нужно – выполнять приказы командира. За 20 000 в русской глубинке можно купить два дома вместо утраченного одного. Вот и вся математика", – добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор Путин вдвое увеличил выплату за отправку на войну.



