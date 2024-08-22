Временная потеря Курщины: какую кампанию Кремль начал в РФ

Путинский режим начал сложную информационную кампанию, направленную на обоснование для своей внутренней аудитории, почему Россия предпочитает удержание инициативы на востоке Украины, а не немедленный вывод украинских войск из Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Курская область. Фото: из открытых источников

Российские правительственные источники, близкие к Администрации президента России, сообщили российскому изданию "Медуза", что Кремль активно пытается убедить российское общество принять ограниченное украинское присутствие в Курской области как "новую норму" и преуменьшить значение пребывания там украинских войск.

Источники отметили, что Кремль будет использовать пропаганду, чтобы поощрить россиян подождать, пока российские войска вернут себе эти территории после "неизбежного" поражения Украины на востоке Украины.

Источники также добавили, что Кремль перенаправляет беспокойство россиян в отношении Курской области, озаботив общество кампаниями по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области, и отметили, что Кремль решил не отменять предстоящие выборы губернатора Курской области, запланированные на сентябрь, чтобы свести к минимуму панику в регионе.

Российская Центральная избирательная комиссия, однако, решила отложить местные выборы в семи районах Курской области, пострадавших от боевых действий, из-за рисков для безопасности, и Кремль, возможно, решил провести губернаторские выборы в запланированные сроки.

Российские государственные СМИ стали все чаще изображать Курскую область и ее жителей как поддерживающих российские военные усилия в Украине, несмотря на некоторые незначительные нарушения в повседневной жизни жителей в военное время. Российские государственные телеканалы, в частности, освещают операцию Украины в Курской области как ограниченную, активно противопоставляя ее российскому продвижению в направлении Покровска, которое российские СМИ изображают как большую победу.

Возможно, Кремль использует эту кампанию с сообщениями, чтобы дать себе время и пространство, чтобы ответить на украинскую операцию после достижения своих наступательных целей на востоке Украины.

Источники в российском правительстве сообщили "Медузе", что Кремль сначала был шокирован и обеспокоен вторжением Украины в Курскую область, но успокоился в течение недели, поскольку украинские войска продвигались далеко от более густонаселенных региональных центров, таких как Курск.

Все опрошенные "Медузой" официальные лица выразили уверенность, что бои в Курской области будут продолжаться в нынешнем масштабе в течение месяцев, указывая на то, что Кремль, возможно, не спешит выбивать украинские силы из региона, а вместо этого продолжит отдавать предпочтение своим наступательным операциям в восточная Украина.

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