Осталось немного времени: когда начнутся удары РФ по Украине иранскими ракетами

Иран передал России баллистические ракеты Fath-360 ближнему радиусу действия, которые могут поражать цели на расстоянии до 120 км. По информации корреспондента BBC по безопасности Гордона Кореры, со ссылкой на источники в западной разведке, первые ракеты будут использованы против Украины не ранее чем через две недели.

Иранские баллистические ракеты для России (фото из открытых источников)

Эти ракеты опасны благодаря своей высокой точности и способности нести полезную нагрузку до 150 кг. Передача таких ракет позволит России расширить свои возможности на фронте, в частности, нанося более высокоточные удары по украинским позициям. По оценкам, их использование на линии фронта может освободить российскую авиацию для более глубоких ударов по украинскому тылу.

"Она дает России способность наносить больше высокоточных ударов. Мы оцениваем, что Россия будет использовать эти баллистические ракеты ближнего радиуса действия на линии фронта, что высвободит российскую авиацию для ударов в более глубоком украинском тылу", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что и ранские баллистические ракеты очень опасны для Украины . Вицемаршал в отставке Королевских ВВС Великобритании Шон Белл сообщил, что Россия, вероятно, получила от Ирана до 200 баллистических ракет малой дальности. Военный аналитик Sky News отметил, что контракт на поставку иранских ракет Ababil и Fatah-360 был подписан еще в декабре прошлого года, что свидетельствует об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.

Белл заметил, что эти иранские ракеты позволят России активизировать свои атаки по территории Украины, оставляя ограниченные запасы отечественных ракет большой дальности "Искандер" для стратегических целей в глубине страны. В первые месяцы вторжения российские крылатые ракеты были эффективны, но западные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, значительно снизили их влияние.

