Времени на «компромиссы» крайне мало: когда «заморозят» войну в Украине

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп формирует свою команду исходя из личной преданности того или иного кандидата на определенную должность, считает политолог Максим Яли.
Переговоры Украины и РФ
После этого, добавил эксперт, все представители команды Трампа, в том числе и бизнесмен Илон Маск будут утверждать, что "ненавидят Путина с детства".
До этого времени, отмечает Яли, осталось ждать не так уж и долго. "Джавелины" Украина получила на второй год каденции Трампа, добавил он.
При этом, по его мнению, Путин сам ускоряет этот процесс, перейдя к массированным ракетным обстрелам энергетической инфраструктуры.
Он также предполагает, что удары в глубь РФ дальнобойными ракетами вряд ли изменят коренным образом ситуацию на фронте. Но если предоставят достаточное количество, в том числе французских "Scalp" и британских "Storm Shaddow", а главное — позволят их т использовать не только по целям в Курской области, но и всех приграничных территориях, тогда эффект станет ощутим и в Украине.
Подобно тому, добавляет Яли, как при помощи HIMARS в 2022-м была уничтожена логистика войск РФ, и они были вынуждены без боя сдать Херсон.
Яли также уверен, что в этом на самом деле заинтересован и сам Трамп.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ООН уже обеспокоились тем, что Украина получила разрешения на нанесение ударов вглубь РФ западным оружием.
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