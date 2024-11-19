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Времени на «компромиссы» крайне мало: когда «заморозят» войну в Украине

Если Трамп поймет, что требования Путина не позволят ему получить Нобелевскую премию миру, он кардинально изменит свою позицию по Украине

19 ноября 2024, 09:41
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп формирует свою команду исходя из личной преданности того или иного кандидата на определенную должность, считает политолог Максим Яли.

Времени на «компромиссы» крайне мало: когда «заморозят» войну в Украине

Переговоры Украины и РФ

"Поэтому все решения по Украине будут принимать ни Венс, ни Маск, ни Гейтс или кто-то ещё. И как только Трамп поймёт, что с Путиным ему не договориться и его требования по капитуляции Украины не позволят ему получить Нобелевскую премию мира, он тут же кардинально изменить свои действия, а не слова", — считает политолог.

После этого, добавил эксперт, все представители команды Трампа, в том числе и бизнесмен Илон Маск будут утверждать, что "ненавидят Путина с детства".

До этого времени, отмечает Яли, осталось ждать не так уж и долго. "Джавелины" Украина получила на второй год каденции Трампа, добавил он.

"На этот раз времени на достижение компромисса гораздо меньше. Я думаю к лету уже станет понятно, будет ли "заморозка" конфликта по линии разграничения, либо новый, гораздо более масштабный виток эскалации и санкций против РФ", — говорит политолог.

При этом, по его мнению, Путин сам ускоряет этот процесс, перейдя к массированным ракетным обстрелам энергетической инфраструктуры.

"Следующие два месяца будут крайне напряжёнными. И на линии столкновения, и в тылу. Но в целом вполне ожидаемо, когда обе стороны пытаются максимально усилить свои переговорные позиции", — считает политолог.

Он также предполагает, что удары в глубь РФ дальнобойными ракетами вряд ли изменят коренным образом ситуацию на фронте. Но если предоставят достаточное количество, в том числе французских "Scalp" и британских "Storm Shaddow", а главное — позволят их т использовать не только по целям в Курской области, но и всех приграничных территориях, тогда эффект станет ощутим и в Украине.

Подобно тому, добавляет Яли, как при помощи HIMARS в 2022-м была уничтожена логистика войск РФ, и они были вынуждены без боя сдать Херсон.

"Количество и масштаб применения. Вот что сейчас важно. Не половинчатое решение Байдена, как это было обычно, а единогласное и цельное. Тогда и будет результат, который обеспечит Украине сильнее переговорные позиции во время будущих переговоров", — считает политолог.

Яли также уверен, что в этом на самом деле заинтересован и сам Трамп.

"Ему останется только "снять сливки" и получить статус "миротворца", который остановил самый большой военный конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ООН уже обеспокоились тем, что Украина получила разрешения на нанесение ударов вглубь РФ западным оружием.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qRajqNhpEayWRj6WaQzudqqkZP91hRdVK1KGpkNn2QxtjjCkghTcwsHBrqKY5q5bl&id=100004292079149
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