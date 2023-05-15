Вражеским дронам предотвращает концертное оборудование (ВИДЕО)

Мощные прожекторы, изготовленные на базе сценического освещения, помогают защищать небо Украины от дронов агрессора. Фото и видео приборов, уже привлеченных в работе одного из подразделений ПВО, обнародовал предприниматель и волонтер Юрий Голик.

Мощные прожекторы мешают дронам. Фото: Юрий Голик

Нетипичные принадлежности для противовоздушной обороны уже были испытаны. Теперь, приобретенные и переданные Юрием Голиком и его коллегами прожекторы, будут помогать военным в ночное время бороться с "шахедами" и другими дронами, которыми атакует враг.

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"В свое время мы были первыми, кто начал активно и массово работать с военными исполнителями и продвигать их музыкальное искусство. Но никогда бы не подумали, что придется столкнуться с тем, что концертное оборудование будет помогать военным не на сцене, а в боевых условиях, будет прикрывать людей, помогать сохранять жизнь мирного населения и военных. Такое время. Все работает на оборону и победу", — написал Юрий Голик.

Как это выглядит, можно увидеть на видео, которое опубликовал Юрий Голик в своем Facebook.