logo

BTC/USD

27289.58

ETH/USD

1818.43

LTC/USD

86.63

USD/UAH

37.57

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вражеским дронам предотвращает концертное оборудование (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Вражеским дронам предотвращает концертное оборудование (ВИДЕО)

Концертное оборудование помогает украинским военным защищать небо от российских атак, совершаемых беспилотниками.

сегодня, 17:09
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Мощные прожекторы, изготовленные на базе сценического освещения, помогают защищать небо Украины от дронов агрессора. Фото и видео приборов, уже привлеченных в работе одного из подразделений ПВО, обнародовал предприниматель и волонтер Юрий Голик.

Вражеским дронам предотвращает концертное оборудование (ВИДЕО)

Мощные прожекторы мешают дронам. Фото: Юрий Голик

Нетипичные принадлежности для противовоздушной обороны уже были испытаны. Теперь, приобретенные и переданные Юрием Голиком и его коллегами прожекторы, будут помогать военным в ночное время бороться с "шахедами" и другими дронами, которыми атакует враг.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В свое время мы были первыми, кто начал активно и массово работать с военными исполнителями и продвигать их музыкальное искусство. Но никогда бы не подумали, что придется столкнуться с тем, что концертное оборудование будет помогать военным не на сцене, а в боевых условиях, будет прикрывать людей, помогать сохранять жизнь мирного населения и военных. Такое время. Все работает на оборону и победу", — написал Юрий Голик.

Как это выглядит, можно увидеть на видео, которое опубликовал Юрий Голик в своем Facebook.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid02bzbsLV1n35zsE7pvYHeWHUzRf9xaksda7SfEvFwbMrgZbjeSbAc5F8uXvirLeV9ml
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!