Вражеским дронам предотвращает концертное оборудование (ВИДЕО)

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Slava Kot
Мощные прожекторы, изготовленные на базе сценического освещения, помогают защищать небо Украины от дронов агрессора. Фото и видео приборов, уже привлеченных в работе одного из подразделений ПВО, обнародовал предприниматель и волонтер Юрий Голик.
Мощные прожекторы мешают дронам. Фото: Юрий Голик
Нетипичные принадлежности для противовоздушной обороны уже были испытаны. Теперь, приобретенные и переданные Юрием Голиком и его коллегами прожекторы, будут помогать военным в ночное время бороться с "шахедами" и другими дронами, которыми атакует враг.
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Как это выглядит, можно увидеть на видео, которое опубликовал Юрий Голик в своем Facebook.
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