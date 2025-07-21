Врагу не дают ни единого шанса: ССО показали, как разбивают РФ в приграничье

Силы специальных операций поделились кадрами эффективного налета на противника, который после прорыва границы пытался обустроить позицию в украинском пограничье. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ССО.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что во время выполнения специальных задач недалеко от границы с РФ, группа одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. В условиях интенсивного огня воины вынуждены были отойти в безопасную зону.

Во время маневрирования операторы ССО обнаружили группу военнослужащих армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.

Благодаря слаженным и оперативным действиям операторов ССО попытка врага закрепиться на местности потерпела фиаско, резюмируют спецназовцы.

Читайте также на портале "Комментарии" — новая попытка россиян прорвать фронт в Украине достигла своей кульминации. На сегодняшний день россияне все еще наступают. Причем делают они это сразу на нескольких направлениях. И пока на одном из них, а речь идет о Сумском, РФ практически остановилась, то на других участках фронта российские захватчики медленно, но продавливают оборону ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание NYP.

При этом авторы публикации отмечают, что цели Путина в ходе этого наступления не только территориальные. Кремль пытается методически уничтожать украинскую армию, выбивая самых закаленных в боях бойцов. В материале говорится, что в последние два месяца российские подразделения смогли усилить свои атаки на нескольких фронтах, от Сумской области Украины на севере до степей Запорожья на юге.

Россия контролирует более двух третей Донецкой области Украины – главного театра наземных боевых действий. Российские войска создали 16-километровый "карман" вокруг украинских войск, защищающих решающий город Константиновка, частично окружая их с востока, юга и запада. Неустанные атаки России создают нагрузку на украинскую армию, превосходящую личный состав.



