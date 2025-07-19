Кульминация летнего наступления РФ: на Западе назвали ключевую цель Путина

Новая попытка россиян прорвать фронт в Украине достигла своей кульминации. На сегодняшний день россияне все еще наступают. Причем делают они это сразу на нескольких направлениях. И пока на одном из них, а речь идет о Сумском, РФ практически остановилась, то на других участках фронта российские захватчики медленно, но продавливают оборону ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание NYP.

Наступление России. Фото: из открытых источников

При этом авторы публикации отмечают, что цели Путина в ходе этого наступления не только территориальные. Кремль пытается методически уничтожать украинскую армию, выбивая самых закаленных в боях бойцов.

В материале говорится, что в последние два месяца российские подразделения смогли усилить свои атаки на нескольких фронтах, от Сумской области Украины на севере до степей Запорожья на юге.

Россия контролирует более двух третей Донецкой области Украины – главного театра наземных боевых действий. Российские войска создали 16-километровый "карман" вокруг украинских войск, защищающих решающий город Константиновка, частично окружая их с востока, юга и запада. Неустанные атаки России создают нагрузку на украинскую армию, превосходящую личный состав.

Кроме того, эти атаки помогли России осуществить крупнейшие территориальные достижения года в июне.

"Наступление РФ вышло на пик в июне, когда, по подсчетам аналитического проекта DeepState, россиянам удалось оккупировать 556 кв. км украинской территории. Это самый большой показатель за прошедшие семь месяцев", — пишет СМИ.

В то же время, украинским войскам удалось остановить продвижение противника на Сумщине и даже контратаковать на этом направлении.

В Донецкой области, которая остается главной целью Кремля, российской армии все еще удается продвигаться по нескольким направлениям, но украинские подразделения смогли затормозить противника на самых горячих участках.

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