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Враг заставляет украинских детей становиться операторами дронов: что известно

На оккупированных территориях детей привлекают к учениям россиян

сегодня, 00:40
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики свозят украинских подростков с временно оккупированных территорий на собрание "юных техников", во время которых будут обучать управлению беспилотниками.

Враг заставляет украинских детей становиться операторами дронов: что известно

Оккупанты вербуют детей в свои ряды. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на собрание везут около 100 детей 14-17 лет, которые находятся в рядах "юнармии". Отмечается, что собрание состоится в апреле в одном из лагерей Краснодарского края РФ.

В Центре сопротивления также отметили, что 9 мая на временно оккупированных территориях состоится посвящение детей, вступивших в "юнармию". До 9 мая во всех школах на захваченных территориях Херсона и Запорожья должны создать ячейки "юнармии".

Центр национального сопротивления призвал родителей уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей, игнорировать инициативы врага и сообщить об "инструкторах" и агитаторах оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские командиры признались, что из-за нехватки снарядов и активного наступления россиян Вооруженные силы не смогут долго продержаться. Издание Der Spiegel пообщалось с украинскими офицерами, чтобы прояснить ситуацию на разных участках фронта. По словам офицеров ВСУ, если оккупанты усилят атаки, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов украинцам не удастся надолго остановить их. Тогда украинским подразделениям придется отступать на позиции, слабо подготовленные для обороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Белого дома Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах президента США Дональда Трампа за встречу во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент США подчеркнул, что выступает за будущее, в котором американцы будут защищать демократию, а не умалять ее.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-zabyrayut-ukrayinskyh-ditej-na-navchannya-droniv/
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