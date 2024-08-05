Враг зашел в Торецк: нет решения командования ни на выход, ни на усиление резервами

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Ткачик Олеся
Враг зашел в Торецк и зацепился за окраину, продолжает медленно, но постоянное продвижение малыми штурмовыми группами, заявил журналист Юрий Бутусов. По его словам, оккупантов бьют, уничтожают, но у россиян резервы, и они имеют тактическую инициативу, поэтому могут концентрировать свои силы на отдельных важных участках и создавать там значительное преимущество.
Торецк
По его словам, командование ОТУ не принимает необходимые решения и не берет на себя ответственность. Нет ни приказа на уход, ни усиление резервов флангов.
По его мнению, врага можно остановить – но для этого нужно, чтобы прекратилась ложь в докладах. Остановить врага – значит организовать оборону на надежном рубеже, с открытыми путями логистики. Иначе город не удержать, это понимают все командиры, добавил Бутусов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации на Торецком направлении. В частности, военные говорили о том, что в Торецке оккупанты имеют значительные результаты. Так что скоро придется говорить об обороне самого города или об уличных боях. Знаю, новости плохие, но какой смысл их скрывать, сказал военный Кирилл Сазонов.
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