Враг зашел в Торецк: нет решения командования ни на выход, ни на усиление резервами

Враг зашел в Торецк и зацепился за окраину, продолжает медленно, но постоянное продвижение малыми штурмовыми группами, заявил журналист Юрий Бутусов. По его словам, оккупантов бьют, уничтожают, но у россиян резервы, и они имеют тактическую инициативу, поэтому могут концентрировать свои силы на отдельных важных участках и создавать там значительное преимущество.

Торецк

"Несколько наших подразделений 32-й механизированной бригады глубоко охвачены с флангов, несут значительные потери. Враг атакует по нескольким направлениям. Россияне также несут большие потери, но у них больше пополнений плюс большое количество дронов и артиллерии. Наши воины удерживают позиции даже в такой тяжелой обстановке, но нужны решения командования", — заявил Бутусов.

По его словам, командование ОТУ не принимает необходимые решения и не берет на себя ответственность. Нет ни приказа на уход, ни усиление резервов флангов.

"К чему это приведет – или к полной потере боеспособности или к окружению, следствие одно – полная потеря позиций в Торецке", — заявил Бутусов.

По его мнению, врага можно остановить – но для этого нужно, чтобы прекратилась ложь в докладах. Остановить врага – значит организовать оборону на надежном рубеже, с открытыми путями логистики. Иначе город не удержать, это понимают все командиры, добавил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации на Торецком направлении. В частности, военные говорили о том, что в Торецке оккупанты имеют значительные результаты. Так что скоро придется говорить об обороне самого города или об уличных боях. Знаю, новости плохие, но какой смысл их скрывать, сказал военный Кирилл Сазонов.



