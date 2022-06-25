Враг закрепляется в районе Северодонецка и окрестностей: что говорят в Генштабе

По оперативным данным Генерального штаба, после отвода подразделений украинских войск российские войска закрепляются в районах Северодонецка, Сиротиного, Воронового и Боровского.

Фото Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны отразили наступление россиян у Богородичного и в направлении Мазановки, в направлении Покровского, Нью-Йорка, Марьинки. Враг понес потери и отступил. В Краматорском районе наступление россияне не вели, обстреливали около населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск.

Также россияне гатили по населенным пунктам Вовчояровке, Лоскутовке, Белой Горе, Верхнекаменке, Верхнекаменском, Выемке и Золотаревке, гатили из минометов и артиллерии и в районе Бахмута по селам Константиновка, Покровское, Николаевка, Берестовое, Зайцево, Клиновое, Вершина, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка. Возле Павловки россияне совершили обстрелы с вертолетов.

Били из артиллерии и в Харьковском районе, целились по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре. На оккупированных территориях россияне стягивают технику и подвозят боеприпасы, проводят доукомплектацию подразделений. В течение дня обстреливали с артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Хриновка и Янжуловка Черниговской области.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что россияне оккупировали Северодонецк, а наши военные отошли на более подготовленные позиции. Оккупанты назначили коллаборанта "комендантом" города, ищут "актив" в городе.

Как писал портал, на южном фронте оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Николаеву. Враг выпустил девять ракет — били по морскому порту, жилым домам и зонам отдыха гражданских. Есть ли пострадавшие пока данные уточняют. Пострадала гражданская инфраструктура Николаева, государственные предприятия и учебное заведение.

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