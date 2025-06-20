Враг заходит со всех сторон: эвакуация из этого города становится все более сложной

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Кравцев Сергей
Из-за непрекращающихся обстрелов и активизации российских ударов FPV-дронами, в частности, по тем, кто вывозит жителей, эвакуация из Купянска становится все более проблематичной. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Суспильне" рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
Удары по Купянску. Фото: из открытых источников
К эвакуации планируют привлекать спасателей и полицию с бронированным транспортом – проводить ее исключительно волонтерскими группами, по словам Канашевича, "уже невозможно".
Канашевич отмечает, КАБы бьют по Купянску и прилегающим населенным пунктам ежедневно. Обстрелам и атакам дронами подвергаются все населенные пункты района вдоль правого берега Оскола.
По словам начальника Купянской РВА, главная проблема – это существенное увеличение FPV-дронов, и именно FPV-дронов на оптоволокне. Россияне атакуют движущиеся цели. При этом враг понимает, что может бить по гражданским, но это его не сдерживает. В итоге гражданские автомобили попадают под обстрел.
Из-за угрозы обстрелов в Купянске и других населенных пунктах на правом берегу реки Оскол не всегда удается восстанавливать прерванное из-за обстрелов снабжение жителей водой, газом или светом, говорит Канашевич.
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