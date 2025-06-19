В США назвали направление, которое РФ выбрала приоритетным для своих атак

Российские оккупационные войска возобновили масштабные механизированные атаки на Торецком направлении, что может сигнализировать о том, что они выбрали этот участок приоритетным для своего наступления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание, что 17 июня российские войска провели механизированную атаку численностью не менее взвода на этом направлении. Так, геолокационные кадры показывают, что россияне провели механизированную атаку к западу от Яблоневки (к западу от Торецка) с участием не менее трех бронемашин и четырех моторизованных транспортных средств, вероятно, вездеходов. Также сообщалось, что российские войска провели механизированную атаку численностью роты возле Константиновки и при этом ВСУ уничтожили 15 единиц тяжелой техники и восемь моторизованных транспортных средств.

В ISW акцентировали, что с зимы 2024–2025 годов механизированные атаки россиян стали более редкими, вероятно, из-за возможностей украинских беспилотников и сокращения поставок бронетехники Россией. При этом российские войска все больше полагаются на гражданские транспортные средства, вездеходы и мотоциклы для наступлений.

"Российские механизированные атаки на Торецком направлении могут указывать на то, что российское военное командование намерено отдать приоритет этому сектору фронта", — говорится в отчете.

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