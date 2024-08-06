Враг «выкуривает» украинских военных, чтобы убить: где РФ использует новую тактику

Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук в эфире "Эспрессо" сообщил, что Роботинский выступ находится под контролем Сил обороны Украины.

Война в Украине

При этом депутат подчеркнул, что российские войска обстреливают Гуляйполе, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку и Новоандреевку, пытаясь захватить Роботинский выступ. По его словам, Силы обороны героически умеряют врага, не жалея сил. То есть, подчеркнул депутат, это стратегическое выступление остается под контролем украинских защитников.

Кроме того, Кирильчук сообщил, что российские захватчики используют новые тактики, бросая солдат на прорыв малыми группами.

По его словам, россияне также используют новую позорную тактику и именно поэтому в последнее время значительно возросла потребность в противогазах для украинских защитников на Запорожском направлении.

"Россияне с дронов сбрасывают начиненные газом боеприпасы, чтобы вытравить наших защитников из блиндажей и защитных сооружений. Это делается для того, чтобы заставить наших военных выйти на открытую местность, где враг применяет ударные FPV-дроны для атаки. Поэтому наши защитники срочно нуждаются в противогазах" , – сообщил Кирильчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали использовать против украинских военных химическое вещество люизит. Льюизит является боевым ядовитым веществом, использование которого было подтверждено несколько раз в прошлом году. Это вещество сначала вызывает раздражение кожи, а затем отравление, что имеет крайне негативные последствия для жизни и здоровья военных. При этом известно, что Россия обязалась не использовать подобные вещества.



