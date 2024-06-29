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Враг все чаще атакует на мотоциклах: эффективна ли такая тактика

Оккупанты используют легкую технику, чтобы быстрее преодолевать открытые участки фронта

сегодня, 21:49
Автор:
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Марьян Ощановский
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Около половины всех атак на фронте российская армия в последнее время совершает на мотоциклах, внедорожниках, квадрициклах и багги.

Враг все чаще атакует на мотоциклах: эффективна ли такая тактика

Россияне атакуют на мотоциклах. Фото из открытых источников

"Такой тип нападения, распространившийся вдоль линии фронта весной, добавил новый дикий элемент к без того жестоким и хаотичным боям. Российские силы пытаются использовать скорость, чтобы пересечь открытые пространства. Новая тактика является последней российской адаптацией к сильно заминированному и постоянно наблюдаемому полю боя, поскольку силы РФ работают над достижением небольших тактических успехов", – пишет The New York Times.

Издание также отмечает, что российские войска приблизились к стратегически важным линиям поставок и городов на востоке Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.



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Источник: https://www.nytimes.com/2024/06/29/world/europe/ukraine-russia-war-donbas.html
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