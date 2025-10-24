logo

Враг впервые применил КАБы по Одесской области: что известно

КАБи впервые ударили сегодня по Одесщине – ОВА

24 октября 2025, 14:15
Автор:
Недилько Ксения

Сегодня днем во время воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре Одесского региона. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Враг впервые применил КАБы по Одесской области: что известно

"Это новая серьезная угроза для Одесщины. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения. Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь – самая ценная. И верьте в ВСУ!" – подчеркнул глава области.

Отметим, что по данным Воздушных Сил ВСУ, атакован был район Южного-Черноморска-Очакова. Мониторы сообщали о по меньшей мере 4 КАБ.

Портал "Комментарии" писал, что ранее КАБы применялись Россией по прифронтовым городам и селам, но теперь враг бьет ими даже по центральной Украине.

Россия масштабировала производство гибрида ракеты и КАБа "Гром-1" с дальностью около 100-120 км и более модифицированные версии с дальностью до 200 км, но меньшим зарядом. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Османом".

"Снаряды не идеально точны, однако боевая часть "Гром-1" — ≈250-315 кг, то есть в 3-5 раз больше, чем несет "шахед" (в зависимости от модификации), что кратно увеличивает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубочайшем тылу. Не игнорируйте тревог — террор и убийство мирных жителей для русобл*дей остаются одним из основных способов ведения войны", — отметил "Осман".

Также "Комментарии" писали , что 20 октября после обеда россияне ударили по Полтавскому району модифицированным КАБом. Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что это был не совсем привычный КАБ в формате авиабомбы с крылышками.

"Это изделие больше напоминает по форме крылатую ракету, в которой прямо с завода все собрано в одном корпусе. Название оружия УМПБ-5. Сейчас мы достоверно ничего точно не знаем по поводу этих бомб! Все выводы экспертов базируются на аналогичных разработках и предварительных аналогах, в частности УМПБ Д-30СН. УМПБ-5 в целом виде никто не видел и не изучал! Могу только сказать, что диаметр изделия 30 см", – отмечает эксперт.



