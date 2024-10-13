Враг в Курахово будет расстреливать военных, как в тире: чего не должны допустить ВСУ

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Ткачик Олеся
Военный Николай Ворошнов имеет не слишком оптимистичны ожидания относительно ситуации в Курахово.
Бои за Курахово
По его словам, судьба города зависит от природных высот, которые находятся севернее водохранилища, чуть севернее Ильинки и Берестки. Как говорит военный, если Силы обороны лишатся высоты, то соответственно лишатся способности эффективно вести оборону города.
При этом он признался, что не знает, можно ли что-либо изменить в этом алгоритме.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что скоро могут начаться бои за Курахово, считает военкор Богдан Мирошников. При этом он подчеркнул, что с востока в городе расположен большой частный сектор, в центре и на юге — многоэтажки. А вот в западной части, говорит эксперт, огромная промзона, где в том числе находится Кураховская ТЭС. По его словам, главной задачей будет не дать окружить город, то есть продвинуться к западным окрестностям Курахово с фланга.
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