Враг в Курахово будет расстреливать военных, как в тире: чего не должны допустить ВСУ

Военный Николай Ворошнов имеет не слишком оптимистичны ожидания относительно ситуации в Курахово.

Бои за Курахово

"Очень скоро вы все чаще и чаще будете слышать о Курахово и кураховском направлении", – отметил он.

По его словам, судьба города зависит от природных высот, которые находятся севернее водохранилища, чуть севернее Ильинки и Берестки. Как говорит военный, если Силы обороны лишатся высоты, то соответственно лишатся способности эффективно вести оборону города.

"Взяв те высоты – врага просто превратит Курахово и окрестности в тир по нашей технике и людям. Логистика города превратится в проигрышную лотерею. Параллельно будут пытаться пролезть кустарниками с востока и северо-восточными болотами, лезть будут на частный сектор к востоку от города. А там, а там мы уже видели десятки раз. К сожалению", – говорит Ворошнов.

При этом он признался, что не знает, можно ли что-либо изменить в этом алгоритме.

"Если бы не провал с севера, со стороны Селидового, то Курахово могло бы сдерживать врага не один год, если бы стояли высоты, то все продвижения в город с юга и с востока – просто бы превращали русню в смесь железа и человеческих тел. Если бы", – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что скоро могут начаться бои за Курахово, считает военкор Богдан Мирошников. При этом он подчеркнул, что с востока в городе расположен большой частный сектор, в центре и на юге — многоэтажки. А вот в западной части, говорит эксперт, огромная промзона, где в том числе находится Кураховская ТЭС. По его словам, главной задачей будет не дать окружить город, то есть продвинуться к западным окрестностям Курахово с фланга.





