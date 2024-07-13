Враг в Донецкой области агитирует молодежь вступать в армию РФ

Враг направляет максимальные усилия на перевоспитание украинской молодежи.

РФ усиливает пропаганду в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, с целью агитации украинской молодежи российские пропагандистские акции и мероприятия, приуроченные к возвеличению России, происходят систематически на временно оккупированных территориях Украины.

Центр сопротивления отмечает, что на временно оккупированной территории Донецкой области недавно началось очередное собрание прислужников режима Кремля под названием "Служу Отечеству". На мероприятиях так называемые "герои" российской агрессии и "военные корреспонденты" отрабатывают поставленные задачи из Москвы. В частности, они вовлекают в псевдопатриотические российские группировки как можно больше молодых украинцев. Цель оккупантов — воспитать в них безоговорочную любовь и готовность служить террористической РФ, чтобы впоследствии мобилизовать их в ряды российской армии.

В Центре сопротивления отметили, что враг на постоянной основе продолжает осуществлять систематические мероприятия по милитаризации подростков на временно оккупированных территориях.

Центр национального сопротивления призвал родителей больше времени уделять детям на захваченных территориях, чтобы не позволить врагу сделать из них расходящий материал в оккупационной войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне особое внимание уделяют уничтожению самоидентичности местного населения на временно оккупированных территориях. Как сообщает Центр национального сопротивления, отрицая существование украинской нации, на левом берегу временно оккупированной Херсонщины захватчики подготовили так называемый законопроект "о патриотическом воспитании". "Документ" предусматривает обязательное участие школьников всех уровней в кремлевских движениях типа "Комсомола".

