Враг уже в центре города: Силы обороны сражаются за каждую многоэтажку

В Торецке Силы обороны не остановили российских захватчиков, а кто утверждает обратное, тот вводит в заблуждение, заявил военкор Богдан Мирошников.

Торецк

По его словам, оккупанты постоянно лезут и используют ДРГ.

"Борьба идет тупо в центре города за многоэтажки. Каждая из них – это тяжелые бои. Линии боевого столкновения из-за этого также четкой нет, потому что это напоминает сэндвич – в одном доме могут быть наши, в следующем, параллельном первом – враг. И при этом на разных этажах могут быть и наши воины, и враг", — отметил эксперт.

Мирошников подчеркнул, что в таких условиях обычно помогают танки и авиация. Впрочем, по его словам, в условиях высокой насыщенности ударных дронов и ПТРК танки почти не используются. Именно поэтому, добавил эксперт, у врага остается преимущество в воздухе. При этом оккупанты совсем немного снизили использование КАБов, потому что они часто летели по россиянам.

"Соответственно, у врага остается только пехота, которой у него дофига. Так они и понемногу продвигаются – пехотными мясными штурмами и волнами. Неся заоблачные потери, но конечно, что им на это чихать", — говорит Мирошников.

Поэтому, подчеркивает он, враг в Торецке не остановлен.

"Я не вижу пока возможностей для их полной остановки в городе", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация в боях за Торецк может сложиться так, что украинским силам придется отступать. Результат боев зависит от того, смогут ли ВСУ добавить необходимые резервы, хватит ли снарядов и ресурсов для продолжения боевых действий, а также сколько сил сможет сосредоточить враг на этом направлении.



