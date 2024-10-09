Враг уже в центре города: Силы обороны сражаются за каждую многоэтажку

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Ткачик Олеся
В Торецке Силы обороны не остановили российских захватчиков, а кто утверждает обратное, тот вводит в заблуждение, заявил военкор Богдан Мирошников.
Торецк
По его словам, оккупанты постоянно лезут и используют ДРГ.
Мирошников подчеркнул, что в таких условиях обычно помогают танки и авиация. Впрочем, по его словам, в условиях высокой насыщенности ударных дронов и ПТРК танки почти не используются. Именно поэтому, добавил эксперт, у врага остается преимущество в воздухе. При этом оккупанты совсем немного снизили использование КАБов, потому что они часто летели по россиянам.
Поэтому, подчеркивает он, враг в Торецке не остановлен.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация в боях за Торецк может сложиться так, что украинским силам придется отступать. Результат боев зависит от того, смогут ли ВСУ добавить необходимые резервы, хватит ли снарядов и ресурсов для продолжения боевых действий, а также сколько сил сможет сосредоточить враг на этом направлении.
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