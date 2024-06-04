Враг устраивает штурм за штурмом: названо город, где ситуация крайне тяжелая

Ситуация в Часовом Яре крайне сложная, об этом сообщил военный Кирилл Сазонов. По его словам, оккупанты постоянно меняют тактику наступления – либо пытаются прорваться малыми группами, зацепиться за нужную удобную точку, закрепиться там и перебрасывать подкрепления или же переть большим количеством десанта с бронетехникой. Как говорит военный, эти два варианта захватчики чередуют.

Кирилл Сазонов

"Когда хватает ресурсов, они лезут массово, просто на позиции в лоб. Теряют большое количество техники и людей. Потом, когда "стачивают" свои силы, то есть несут очень большие потери, опять начинают работать малыми группами. Иногда включают креативный подход и пробуют обойти город или взять его в тиски с флангов. Или работать так на отдельном участке", - сообщил Сазонов.

По его словам, в последние дни захватчики начали давить на "Канал" с трех сторон. Враг туда прорывается, некоторые группы занимают позиции, но Силы обороны их оттуда выбивают.

"Выбиваем – отрабатывает наша арта плотно, минометчики просто ювелиры, ну и само собой дроны. Потом пехота и штурмовики. Все работают отлично, но не требуйте от пацанов чудес. Потому что по нам они накидывают из всего", - сообщил Сазонов.

По его словам, сегодня утром оккупанты опять пошли на штурм, его отбили, но ситуация остается тяжелой.

"Похоже, сбывается мой прогноз. Они выдыхаются на Харьковщине и ничего там развивать не смогут. Основные усилия будут сосредоточены именно на Донбассе", - отметил военный.

При этом Сазонов подчеркнул, что ситуация в Часовом Яре реально сложная, но никто не паникует, не уходит, Силы обороны держат город под контролем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Часовом Яре оккупанты воюют под действием препаратов, они не ощущают боли и страха.



