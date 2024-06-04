Враг устраивает штурм за штурмом: названо город, где ситуация крайне тяжелая

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Ткачик Олеся
Ситуация в Часовом Яре крайне сложная, об этом сообщил военный Кирилл Сазонов. По его словам, оккупанты постоянно меняют тактику наступления – либо пытаются прорваться малыми группами, зацепиться за нужную удобную точку, закрепиться там и перебрасывать подкрепления или же переть большим количеством десанта с бронетехникой. Как говорит военный, эти два варианта захватчики чередуют.
Кирилл Сазонов
По его словам, в последние дни захватчики начали давить на "Канал" с трех сторон. Враг туда прорывается, некоторые группы занимают позиции, но Силы обороны их оттуда выбивают.
По его словам, сегодня утром оккупанты опять пошли на штурм, его отбили, но ситуация остается тяжелой.
При этом Сазонов подчеркнул, что ситуация в Часовом Яре реально сложная, но никто не паникует, не уходит, Силы обороны держат город под контролем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Часовом Яре оккупанты воюют под действием препаратов, они не ощущают боли и страха.
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