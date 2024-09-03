Враг усилил штурм Часового Яра: получил дедлайн по захвату города

Вчера украинские военные стабилизировали фронт в районе Галицыновки и остановили продвижение врага в Селидово, сообщила волонтер Лиля Кравченко "Сова".

Часов Яр

Впрочем, по ее словам, есть и определенный негатив.

"Усилились штурмы в районе Часика и Угледара. Инсайд: у орков задача до 20 сентября взять Часик и до 1 октября Покровск", – сообщила Крваченко.

По ее словам, для защитников Угледара плохо то, что россияне сумели захватить шахту.

"Что ху*ово, так что шахта под орками. Там доминирующая высота и видно все вокруг без бинокля на километры", – добавила Кравченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации на Донбассе, где враг бросил все усилия на попытку выйти на административные границы Донецкой области. Сейчас, по информации журналиста Юрия Бутусова, российские кафиры находятся в 8 км от Покровска. Однако, по его мнению, сам город еще можно спасти от оккупации.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что судьба Невельского прямо сейчас решается по линии Галицыновка-Желание Первое и Второе-Звездное. Невельское — это единственная высота на всю пустоту, растянувшуюся на почти сотню квадратных километров. Само село имеет площадь менее 1 км2 и является укрепленным районом обороны. Враг много месяцев не может его пробить, но теперь, к сожалению, у него появляется возможность решить проблему после нашей потери Карловки. Потеря Карловки, конечно же, повлияла на Невельское, но ситуация на данный момент не критична. Она может стать такой впоследствии, если будут потеряны желание 1-е и 2-е или остатки Красногоровки на северном берегу г. Лозовая.



