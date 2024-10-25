В последние два месяца во временно оккупированном Крыму наблюдается значительное обострение религиозных преследований. Силовики активизировали давление на верующих, не относящихся к “скрепным” конфессиям.

РФ преследует церковь. Фото из открытых источников

К примеру, сообщает Центр национального сопротивления, за это время в Евпатории оккупанты демонтировали Крестовоздвиженский храм ПЦУ, а членов общины заставляют платить расходы по сносу.

По информации Центра сопротивления, аналогичные действия враг совершает и в отношении мусульманских общин. В частности, россияне совершают облавы и закрытия религиозных мусульманских школ, не признающих крымского муфтия. Также так называемый верховный суд Крыма недавно ужесточил наказание для членов Свидетелей Иеговы, заменив условные сроки реальными заключениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания саммита БРИКС. "Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают "первой фалангой" Глобального юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и добиться всеобщей безопасности".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Селидово в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Не пытайтесь искать какую-то информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам настоящую обстановку, а она близка к критической. Не подходит сюда формулировка: сложная, но контролируемая", — отметил офицер ВСУ. По его словам, в Селидово — сплошное месиво и ад.