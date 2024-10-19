Враг ударил по Украине более 100 ракетами и дронами: как отработала ПВО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страна-агрессор атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. ПВО сбила 42 беспилотника и 4 ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
Работа ПВО. Фото: из открытых источников
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей — до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, 46 российских беспилотников сейчас локационно потеряны. В настоящее время информация по сбитию или падению дронов уточняется и обновляется.
Читайте также на портале "Комментарии" — враг атаковал FPV-дронами Зноб-Новгородскую громаду Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.
В результате обстрела произошел пожар в квартирах жильцов двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль.
Во время оказания помощи людям спасателями и медиками, россияне совершили повторные удары, направив FPV-дроны на авто экстренных служб: скорую и пожарный автомобиль.
Новости