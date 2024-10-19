Враг ударил по Украине более 100 ракетами и дронами: как отработала ПВО

Страна-агрессор атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. ПВО сбила 42 беспилотника и 4 ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Работа ПВО. Фото: из открытых источников

"В ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами (район пусков — акватория Черного моря), ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков — Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск)", — говорится в сообщении.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей — до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также в настоящее время есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях", — отметили военные.

Кроме того, 46 российских беспилотников сейчас локационно потеряны. В настоящее время информация по сбитию или падению дронов уточняется и обновляется.

Читайте также на портале "Комментарии" — враг атаковал FPV-дронами Зноб-Новгородскую громаду Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

В результате обстрела произошел пожар в квартирах жильцов двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль.

Во время оказания помощи людям спасателями и медиками, россияне совершили повторные удары, направив FPV-дроны на авто экстренных служб: скорую и пожарный автомобиль.