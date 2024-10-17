Сегодня утром оккупанты нанесли повторный удар по спасателям и медикам на Сумщине

Сегодня ночью и ранним утром, 17 октября враг атаковал FPV-дронами Зноб-Новгородскую громаду Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

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В результате обстрела произошел пожар в квартирах жильцов двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль.

Во время оказания помощи людям спасателями и медиками, россияне совершили повторные удары, направив FPV-дроны на авто экстренных служб: скорую и пожарный автомобиль.

Техника пострадала, но, несмотря ни на что, людей удалось спасти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Российская атака на Киев: что известно

Российская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками. В Киев русские дроны заходили волнами и по разным направлениям. Об этом говорится в сообщении начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, передает портал "Комментарии".

Со вчерашнего вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза, суммарно опасность продолжалась три с половиной часа. Кроме угрозы БпЛА, одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия.

"В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", — говорится в сообщении. Предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом.