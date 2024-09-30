Враг таки готовит наступление на Запорожье: два фактора, которые на это указывают

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Ткачик Олеся
Террористическая Россия регулярно совершает массированные атаки на Запорожье управляемыми авиабомбами (КАБ), что может свидетельствовать о подготовке к новым боевым действиям, заявил в эфире Radio NV военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.
Запорожье
В то же время, он подчеркнул, что это не единственный признак подготовки врага к активизации боевых действий.
По его словам, на территории вблизи Запорожья, где размещены войска РФ, по данным как украинской, так и зарубежных разведок, наблюдается накопление дополнительных ресурсов и резервов. Это свидетельствует о возможном усилении боевых действий в этом направлении, подчеркнул эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение прошлой недели российские террористы применили для ударов по Запорожью десятки КАБов, чего не было с начала войны. После такого террора, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, возникли версии о том, что оккупанты готовят наступление на этот город. При этом эксперт считает, что удары по Запорожью не являются подготовкой к наступлению на город. По его словам, если бы россияне формировали условия для наступления, то били бы они не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам.
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