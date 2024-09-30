Враг таки готовит наступление на Запорожье: два фактора, которые на это указывают

Террористическая Россия регулярно совершает массированные атаки на Запорожье управляемыми авиабомбами (КАБ), что может свидетельствовать о подготовке к новым боевым действиям, заявил в эфире Radio NV военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Запорожье

"Похоже, что они планируют боевые действия, возможно, операцию по нашему Запорожью. И это делается непосредственным [влиянием] на город. К сожалению, у россиян появились дополнительные возможности за счет того, что они модернизировали КАБы и могут применять их, запускать с дальности 100 км", — говорит Романенко.

В то же время, он подчеркнул, что это не единственный признак подготовки врага к активизации боевых действий.

По его словам, на территории вблизи Запорожья, где размещены войска РФ, по данным как украинской, так и зарубежных разведок, наблюдается накопление дополнительных ресурсов и резервов. Это свидетельствует о возможном усилении боевых действий в этом направлении, подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение прошлой недели российские террористы применили для ударов по Запорожью десятки КАБов, чего не было с начала войны. После такого террора, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, возникли версии о том, что оккупанты готовят наступление на этот город. При этом эксперт считает, что удары по Запорожью не являются подготовкой к наступлению на город. По его словам, если бы россияне формировали условия для наступления, то били бы они не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам.



