Враг стремительно продвигается: РФ усилила наступление на Кураховском направлении

Российские захватчики усилили наступление и быстро продвигаются на Кураховском направлении, рассказал военнослужащий с позывным "Мучной".

РФ продолжает наступать на Донбассе. Фото из открытых источников

"Враг начал стремительно двигаться в направлении Ясной Поляны и Трудового. Противник атакует и выходит на окраине Ясной Поляны и медленно двигается к Трудовому. Таким образом, россияне пытаются перерезать коммуникации Курахово южнее реки Волча. Если им это удастся, ВСУ постепенно лишатся равновесия", — заявил "Мучной".

Военный также сообщил, что россияне усиливают давление на Новодмитровку.

"Россиян, наступавших на Новодмитровку, остановили, уничтожив всю группу. Однако штурмы до сих пор продолжаются", — рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики оккупировали город Горняк на Покровском направлении, сообщил военный с позывным "Мучной". "Покровское направление: враг смог забрать весь Горняк под свой контроль. В месте еще остаются наши казаки в подвалах, судьба которых неизвестна. Другие, кто смог, отошли к Кураховке, за которую уже начинаются бои", — сообщил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он процитировал фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам представителей секретариата ООН с лицами, по которым МКС выдал ордер на арест. Соответствующие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.