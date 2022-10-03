Враг снова ракетами накрыл Запорожье: что известно

В ночь на 3 октября российские захватчики осуществили ракетный обстрел Запорожья – разрушениям подверглась инфраструктура города. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщили глава ОВА Александр Старух, представитель Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Обстрел Запорожья. Фото: Телеграмм Старуха

"Враг совершил ракетный обстрел областного центра. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются", – написал Александр Старух.

При этом Куртев добавил, что в результате вражеского обстрела разрушениям подверглась инфраструктура города и есть пострадавшие.

Власти города призывают соблюдать правила безопасности, так как есть риск повторных атак врага.

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