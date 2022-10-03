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Враг снова ракетами накрыл Запорожье: что известно

3 октября россияне ракетами обстреляли Запорожье

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
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В ночь на 3 октября российские захватчики осуществили ракетный обстрел Запорожья – разрушениям подверглась инфраструктура города. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщили глава ОВА Александр Старух, представитель Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Враг снова ракетами накрыл Запорожье: что известно

Обстрел Запорожья. Фото: Телеграмм Старуха

"Враг совершил ракетный обстрел областного центра. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются", – написал Александр Старух.

При этом Куртев добавил, что в результате вражеского обстрела разрушениям подверглась инфраструктура города и есть пострадавшие.

Власти города призывают соблюдать правила безопасности, так как есть риск повторных атак врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — Рафаэль Мариано Гросси, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как ожидается, посетит Киев и Москву на этой неделе. Визит является частью текущих усилий по "скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции". Тем временем россия продолжает нагнетать: задержала гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова для "временного допроса", продолжает бряцать ядерным оружием, на что идут уже сигналы из США. Как события могут развиваться дальше? Существует ли риск применения россиянами ядерного оружия? Готов ли мир к такому повороту событий, в том числе – к превентивным мерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                   

Также издание "Комментарии" сообщало - Путин отфестивалил на Красной площади в куртке за почти полмиллиона рублей.



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Источник: https://t.me/starukhofficial/3910
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