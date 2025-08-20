Враг пытался прорваться на правобережье Херсонщины: в СБУ раскрыли детали

В Херсоне сотрудники СБУ задержали вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье области. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ).

СБУ. Фото: из открытых источников

В сообщении украинских спецслужб говорится, что мужчина должен был собрать разведданные о прибрежной территории и системе охраны оборонительных объектов у реки Днепр.

"После получения этих данных оккупанты планировали проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Далее передовые группы врага должны были закрепиться на занятых позициях до подхода основных сил военной группировки РФ с временно оккупированной части Херсонщины", — рассказали в ведомстве.

По материалам дела, агентом оказался 37-летний житель Херсона, который попал в поле зрения российской ГРУ из-за антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

Во время сбора данных он обходил прибрежную территорию и фиксировал локации Сил обороны, а также выспрашивал дополнительную информацию у местных жителей под видом бытовых разговоров в торговых заведениях.

Киберспециалисты СБУ задокументировали его действия и задержали по месту жительства.

На сегодняшний день известно, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Согласно данным МВД, датой исчезновения Христенко значится 21 июля 2025 года. Именно в этот день СБУ заочно сообщила ему о подозрении в государственной измене.



