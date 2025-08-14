СБУ объявила в розыск народного депутата по подозрению в госизмене: детали

СБУ сообщила, что народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Федор Христенко объявлен в государственный розыск. Информация обнародована на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск".

Народный депутат Федор Христенко. Фото из открытых источников

Согласно данным МВД, датой исчезновения Христенко значится 21 июля 2025 года. Именно в этот день СБУ заочно сообщила ему о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, Христенко якобы работал на Федеральную службу безопасности России (ФСБ) и имел статус "старшего агента". Его задачей было усиление российского влияния на ключевые государственные институты Украины, в частности, на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По версии правоохранителей, Христенко мог длительное время координировать деятельность агентурной сети РФ на территории Украины. В центре этой схемы, по словам следователей, он играл "ключевую роль".

СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора заявляют, что разоблачили действовавшую внутри Украины масштабную сеть российских агентов. Ее участники пытались влиять на кадровые назначения, принятие решений и деятельность стратегических органов власти. В сообщении говорится, что у Христенко был доступ к важной информации и он использовал свое депутатское положение для продвижения интересов России.

Его местонахождение пока неизвестно.

