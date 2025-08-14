logo

BTC/USD

121841

ETH/USD

4776.98

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал СБУ объявила в розыск народного депутата по подозрению в госизмене: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ объявила в розыск народного депутата по подозрению в госизмене: детали

Служба безопасности Украины разыскивает народного депутата от ОПЗЖ Федора Христенко, подозреваемого в государственной измене и работе на ФСБ РФ.

14 августа 2025, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

СБУ сообщила, что народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Федор Христенко объявлен в государственный розыск. Информация обнародована на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск".

СБУ объявила в розыск народного депутата по подозрению в госизмене: детали

Народный депутат Федор Христенко. Фото из открытых источников

Согласно данным МВД, датой исчезновения Христенко значится 21 июля 2025 года. Именно в этот день СБУ заочно сообщила ему о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, Христенко якобы работал на Федеральную службу безопасности России (ФСБ) и имел статус "старшего агента". Его задачей было усиление российского влияния на ключевые государственные институты Украины, в частности, на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По версии правоохранителей, Христенко мог длительное время координировать деятельность агентурной сети РФ на территории Украины. В центре этой схемы, по словам следователей, он играл "ключевую роль".

СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора заявляют, что разоблачили действовавшую внутри Украины масштабную сеть российских агентов. Ее участники пытались влиять на кадровые назначения, принятие решений и деятельность стратегических органов власти. В сообщении говорится, что у Христенко был доступ к важной информации и он использовал свое депутатское положение для продвижения интересов России.

Его местонахождение пока неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ держат в Верховной Раде.

Также "Комментарии" писали, что украинский дезертир скрывается в космосе от наказания в госизмене.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3025224641261097
Теги:

Новости

Все новости