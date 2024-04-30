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Враг пытается взять Часов Яр. Как изменил тактику и на что надеется

Оккупационные войска продолжают попытки захватить Часов Яр, сообщил в Фейсбуке военный Кирилл Сазонов. По его словам, враг пытался атаковать Силы обороны в лоб, но безуспешно, потому пытается изменить тактику

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил политолог, который сейчас воюет на фронте в Часовом Яре, Кирилл Сазонов, там ситуация и дальше стабильно-тревожная.

Враг пытается взять Часов Яр. Как изменил тактику и на что надеется

Часов Яр

По его информации, оккупанты активно забрасывают город и окрестности снарядами, ракетами, постоянно работает также ствольная артиллерия.

"Продвинуться в лоб у них не получается, все попытки зацепиться за крайние дома в Часике десантом закончились фатально для десанта. Потому сейчас активно пробуют варианты обойти город с двух сторон и перерезать логистику. Этот их ход не новый и был вполне предсказуем, так что вместо обхода противник получает боестолкновения в других местах",
- заявил военный.

Как добавил Сазонов, враг попытался обойти этот участок по широкой дуге через Клещеевку, но там его встретили бойцы "девяносто второй".

При этом военный считает, что оккупанты и дальше будут продолжать попытки взять Часов Яр в лоб, так как они получили приказ взять город до 9 мая.

Кроме этого Сазонов обратил внимание на информацию от аналитиков Института изучения войны, которые прогнозируют, что после захвата Очеретиного враг может попытаться захватить Покровск.

"Или строго на север, прямо на Часик уже сбоку. Оба варианта для нас выглядят откровенно плохо. Полагаю, наше командование в Генштабе эти сценарии уже просчитало, и враг получит много неприятных сюрпризов и встретит серьезные линии обороны",
- добавил военный.

При этом он подчеркнул, что в ближайшие месяцы будет очень трудно.

"Будет страшно – уже страшно. Но наша Перемога над Россией определена таким количеством факторов, что другой результат мы даже не рассматриваем",
- подытожил Сазонов и добавил, что вскоре на фронт подойдет пополнение и много "плюшек" от союзников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему оккупанты так хотят захватить Часов Яр.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid0ExAADnUyND7ZWTF3xvz8ykQvUU4bskRLGHh95J81FEEvuASVfBUsX5qk8UYDY7Yfl
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