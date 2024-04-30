Враг пытается взять Часов Яр. Как изменил тактику и на что надеется

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Ткачик Олеся
Как сообщил политолог, который сейчас воюет на фронте в Часовом Яре, Кирилл Сазонов, там ситуация и дальше стабильно-тревожная.
Часов Яр
По его информации, оккупанты активно забрасывают город и окрестности снарядами, ракетами, постоянно работает также ствольная артиллерия.
Как добавил Сазонов, враг попытался обойти этот участок по широкой дуге через Клещеевку, но там его встретили бойцы "девяносто второй".
При этом военный считает, что оккупанты и дальше будут продолжать попытки взять Часов Яр в лоб, так как они получили приказ взять город до 9 мая.
Кроме этого Сазонов обратил внимание на информацию от аналитиков Института изучения войны, которые прогнозируют, что после захвата Очеретиного враг может попытаться захватить Покровск.
При этом он подчеркнул, что в ближайшие месяцы будет очень трудно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему оккупанты так хотят захватить Часов Яр.
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