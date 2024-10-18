Программы из так называемого патриотического воспитания маленьких украинцев на временно оккупированных территориях Украины активно лоббируются из Кремля.

Оккупанты совершают беззаконие против детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на этот раз 95 учеников из Ясиноватой, Амвросиевки и Макеевки от 14 до 17 лет пройдут пропагандистское обучение в Набережных Челнах по путинской программе "Университетские изменения".

По данным Центра сопротивления, только за прошедшую осень оккупанты вывезли на оздоровление 10 тысяч украинских детей. С начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль поставил план для каждого российского региона ежегодно брать "шефство" над по меньшей мере 2,5 тысячами маленьких украинцев.

Отмечается, что такая политика является частью более широкой стратегии русификации и полной интеграции молодого поколения в оккупационные структуры.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что лица, причастные к вывозу украинских детей и принудительному изменению их идентичности, обязательно будут отвечать за свои поступки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают окружать город Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на сопротивление украинской армии, россиянам удается продвигаться по флангам, запирая кольцо вокруг города. Он отметил, что оккупация города откроет россиянам путь для наступления на Покровск с юга. "Под Селидовым противник продолжает обходить город с флангов. Несмотря на героическое сопротивление Сил обороны, враг имеет частичный успех. Захват Селидово даст противнику возможность продолжить наступление на Покровск с юга", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский пытается убедить лидеров европейских стран согласовать план победы Украины, однако они не готовы этого делать, пишет издание New York Times. Как отмечает издание, западные союзники боятся, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, поэтому отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия.