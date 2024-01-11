Враг придумал новый способ принудительной паспортизации украинцев: о чем идет речь

Российские захватчики придумали новый способ, как побуждать украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорт РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Принудительная паспортизация в оккупации. Фото из открытых источников

Сообщается, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне выдают местным жителям льготный уголь только при наличии российского паспорта.

Таким образом, отметили в Центре сопротивления, украинцы без российского паспорта, не имеющие возможности приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть.

В настоящее время на оккупированных территориях минусовая температура. При этом значительное количество сел остается без электроэнергии из-за неспособности оккупационной администрации обеспечить жизнедеятельность региона.

Россияне цинично используют минусовую температуру для своих планов изменения демографической ситуации в Херсонской области, добавляет Центр сопротивления.

Центр национального сопротивления призывает жителей в оккупации сообщать о расположении и передвижении вражеской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысячи гривен. Однако даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила. Российские захватчики в очередной раз продемонстрировали безразличие к проблемам местных жителей.

