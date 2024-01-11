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Враг придумал новый способ принудительной паспортизации украинцев: о чем идет речь

Оккупанты продолжают принудительно выдавать паспорта РФ

сегодня, 20:23
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики придумали новый способ, как побуждать украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорт РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Враг придумал новый способ принудительной паспортизации украинцев: о чем идет речь

Принудительная паспортизация в оккупации. Фото из открытых источников

Сообщается, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне выдают местным жителям льготный уголь только при наличии российского паспорта.

Таким образом, отметили в Центре сопротивления, украинцы без российского паспорта, не имеющие возможности приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть.

В настоящее время на оккупированных территориях минусовая температура. При этом значительное количество сел остается без электроэнергии из-за неспособности оккупационной администрации обеспечить жизнедеятельность региона.

Россияне цинично используют минусовую температуру для своих планов изменения демографической ситуации в Херсонской области, добавляет Центр сопротивления.

Центр национального сопротивления призывает жителей в оккупации сообщать о расположении и передвижении вражеской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысячи гривен. Однако даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила. Российские захватчики в очередной раз продемонстрировали безразличие к проблемам местных жителей.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-obitsyaye-vydavaty-meshkantsyam-tot-vugillya-v-obmin-na-otrymannya-pasporta-rf/
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