Ведомственные академии репрессивного аппарата РФ, в частности, Следственного комитета, агитируют выпускников интернатов с временно оккупированных территорий Украины поступать на бесплатное обучение.

Оккупанты продолжают репрессии. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, речь идет об академиях в Москве, Санкт-Петербурге и филиале, расположенном в захваченном Луганске. В дальнейшем оккупанты обещают распределять выпускников в разные регионы России.

То есть, отмечает Центр сопротивления, сначала российские захватчики убили, замучили или похитили родителей, а после этого предлагают ребенку стать "гестаповцем" и пойти на службу к оккупационному режиму, являющийся типичной колониальной политикой геноцида, в которой враг воспитывает янычар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.