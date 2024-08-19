Враг пошел на штурм позиций ВСУ по «донецкому сценарию»: к чему это привело

Юрий Федоренко, командир батальона ударных БПАК 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко, заявил, что несмотря на интенсивные атаки врага на Харьковском направлении, украинские Силы обороны достигают значительных успехов. В частности, как сообщил он в эфире "Эспрессо", несмотря на высокую интенсивность действий противника, Силы обороны успешно удерживают свои позиции. По его информации, на прошлой неделе враг впервые за несколько месяцев совершил массированную ударно-штурмовую атаку с применением легкобронированной техники, действуя по так называемому "донецкому сценарию". Федоренко рассказал, что вражеская бронетехника, включая танки с тралами для разминирования, двигалась в первых рядах.

Война в Украине

"На всей этой технике наварены так называемые сараи – металлические сетки, которые усложняют ее уничтожение противотанковыми средствами или FPV-дронами", – добавил военный.

По словам Федоренко, между броней и сетками скрывалась штурмовая пехота врага, пытавшаяся максимально быстро прорваться к линии столкновения. После этого бронетехника возвращалась за новыми подкреплениями.

"А следствие — из 12 вражеских машин 10 были полностью уничтожены на поле боя. Одиночная пехота, которой удалось спешиться, тоже была уничтожена. Это стало возможно благодаря объединенной работе держащих этот отрезок бригад. Только в тот день батальона "АХИЛЛЕС" удалось уничтожить 7 единиц бронированной техники, 4 танка и 3 БМП. .

Федоренко также отметил, что столь массированный штурм врага впервые за два месяца является следствием неправильной оценки россиянами сил украинской армии. Он предположил, что российские войска по ошибке решили, что часть украинских подразделений находится на Курщине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сообщил о хороших новостях из Курской области.



