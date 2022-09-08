logo

BTC/USD

19318.21

ETH/USD

1635.15

LTC/USD

57.21

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг понес большие потери под Запорожьем: в Генштабе рассказали, куда попали ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг понес большие потери под Запорожьем: в Генштабе рассказали, куда попали ВСУ

ВСУ уничтожили два самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также пять беспилотников врага

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинской разведке стало известно о том, что на территории аграрного предприятия "Украина" села Солодководное Запорожской области противник разместил большое количество военных, а также техники. Именно поэтому было принято решение о нанесении прицельного удара по объекту. В итоге, враг понес большие потери, как в живой силе, так и технике. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг понес большие потери под Запорожьем: в Генштабе рассказали, куда попали ВСУ

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сводке сообщается, что за сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины.

В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Богоявленка, Константиновка, Времевка, Большая Новоселка, Пречистовка, Дорожня Трудовое, Красное, Высокополье, Терновые Поды, Лозовое, Ольговское, Белогорка, Костромка, Красный Яр, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины по воздушному пространству и территории республики Беларусь. 

В других направлениях противник продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам, а именно:

на Северском направлении из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области;

на Харьковском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Диментиевка, Борщева, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа;

на Славянском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье;

на Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка;

на Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка;

на Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское;

на Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского;

на Запорожском направлении танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.

Вражеские войска продолжают нести потери.                                                                                           

Читайте также на портале "Комментарии" — что нужно знать о новом премьере Великобритании Лиз Трасс: каких решений ждать по Украине и России.

Также издание "Комментарии" сообщало — псевдореферендум под вопросом: в Мелитополе взорван штаб "Единой России".                                                                                                                                             




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!