Враг понес большие потери под Запорожьем: в Генштабе рассказали, куда попали ВСУ

Украинской разведке стало известно о том, что на территории аграрного предприятия "Украина" села Солодководное Запорожской области противник разместил большое количество военных, а также техники. Именно поэтому было принято решение о нанесении прицельного удара по объекту. В итоге, враг понес большие потери, как в живой силе, так и технике. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сводке сообщается, что за сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины.

В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Богоявленка, Константиновка, Времевка, Большая Новоселка, Пречистовка, Дорожня Трудовое, Красное, Высокополье, Терновые Поды, Лозовое, Ольговское, Белогорка, Костромка, Красный Яр, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины по воздушному пространству и территории республики Беларусь.

В других направлениях противник продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам, а именно:

на Северском направлении из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области;



на Харьковском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Диментиевка, Борщева, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа;

на Славянском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье;

на Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка;

на Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка;

на Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское;

на Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского;

на Запорожском направлении танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.

Вражеские войска продолжают нести потери.



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