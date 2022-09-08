Псевдореферендум под вопросом: в Мелитополе взорван штаб "Единой России"

Возникает все больше вопросов относительно подготовки оккупантов к так называемому "референдуму". Во временно оккупированном Мелитополе был уничтожен штаб коллаборантской организации "Мы вместе с Россией" — центр "Единой России" в оккупации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Мелитополь. Фото: T.ME/RIAMELITOPOL

Штаб "единоросов" в Мелитополе как раз и был создан для того, чтобы курировать вопросы так называемого "референдума" не только в самом Мелитополе, но и в других городах юга Украины. вот только оккупанты не рассчитывали, что украинское контрнаступление так кардинально повлияет на планы России.

Иван Федоров уточнил, что штаб россиян был взорван в здании "Новой почты" по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты. Градоначальник города отмечает, что произошедшее серьезно усложняет планы врага по подготовке к так называемому "референдуму".

"Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе — это минус очередной штаб "Единой России" в здании Новой почты по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты" — написал Иван Федоров.

Российские пропагандисты и коллаборанты подтвердили взрыв и заявили, что "данные о пострадавших уточняются".



Ранее Федоров сообщал, что в оккупированном городе слышны взрывы.



Напомним: 31 августа в оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией".

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