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Псевдореферендум под вопросом: в Мелитополе взорван штаб "Единой России"

Штаб занимался подготовкой псевдореферендума на юге Украины

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Возникает все больше вопросов относительно подготовки оккупантов к так называемому "референдуму". Во временно оккупированном Мелитополе был уничтожен штаб коллаборантской организации "Мы вместе с Россией" — центр "Единой России" в оккупации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Псевдореферендум под вопросом: в Мелитополе взорван штаб "Единой России"

Мелитополь. Фото: T.ME/RIAMELITOPOL

Штаб "единоросов" в Мелитополе как раз и был создан для того, чтобы курировать вопросы так называемого "референдума" не только в самом Мелитополе, но и в других городах юга Украины. вот только оккупанты не рассчитывали, что украинское контрнаступление так кардинально повлияет на планы России.

Иван Федоров уточнил, что штаб россиян был взорван в здании "Новой почты" по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты. Градоначальник города отмечает, что произошедшее серьезно усложняет планы врага по подготовке к так называемому "референдуму".

"Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе — это минус очередной штаб "Единой России" в здании Новой почты по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты" — написал Иван Федоров.

Российские пропагандисты и коллаборанты подтвердили взрыв и заявили, что "данные о пострадавших уточняются".

Ранее Федоров сообщал, что в оккупированном городе слышны взрывы.

Напомним: 31 августа в оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией".

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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/525?fbclid=IwAR0CyibeaBy_eSg_oADvYO7OE6RvrdRrhBMkhBGye5kqu2OR10ObahMdcSI
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