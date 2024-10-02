Враг положил глаз на Запорожье: куда заводит резервы для захвата новых территорий

Запорожье имеет важное значение для российских оккупанты из-за его стратегического и логистического расположения, заявил в эфире Freedom бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

Запорожье

По его словам, южное направление, в частности, Запорожская и Херсонская группировки, выполняет роль альтернативного пути поставки для Крыма, особенно если ВСУ полностью заблокируют Керченский мост и паромные переправы. Поэтому, подчеркнул эксперт, Запорожье является стратегическим и логистическим центром, важным для строительства железной дороги и военных действий в этом направлении. Маломуж добавил, что Силы обороны наносят постоянные удары на близком расстоянии, что заставляет врага отодвигать наши войска. Также оккупанты пытаются захватить новые территории вблизи Гуляй-Поля и Роботиного, добавил эксперт.

По данным Маломужа, враг подготовил более 5 тысяч новых солдат для атаки в районе Роботино, однако украинские Силы обороны видят эти маневры и наносят удары на расстоянии.

"Мы огнем уничтожаем большое количество – это сотни и сотни человек в день. Поэтому в этот момент попытка комбинированно действовать. Это нанесение ударов КАБами, это нанесение ударов реактивно-минометными системами до 40 км, дальнобойной артиллерией и, конечно, это постоянные удары дронами. Вот поэтому такие комбинированные подходы, они предполагают, что ослабят наши позиции, это приведет к большим потерям, мы будем отступать. И, конечно, комбинированные атаки живой силы. Это продвижение на различных механизированных средствах: квадроциклах, мотоциклах, мопедах и велосипедах. Ну, и атаки небольшими группами", – рассказал генерал.

Маломуж отметил, что враг применяет комбинированные удары с воздуха и реактивных систем, чтобы обеспечить продвижение пехоты и захват новых рубежей. В то же время, оккупанты пытаются найти слабые места в обороне Украины с помощью разведки, однако украинские силы разведки и технического контроля эффективно противодействуют их попыткам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что означают удары КАБами по Запорожью.



