Враг положил глаз на Запорожье: куда заводит резервы для захвата новых территорий

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Ткачик Олеся
Запорожье имеет важное значение для российских оккупанты из-за его стратегического и логистического расположения, заявил в эфире Freedom бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.
Запорожье
По его словам, южное направление, в частности, Запорожская и Херсонская группировки, выполняет роль альтернативного пути поставки для Крыма, особенно если ВСУ полностью заблокируют Керченский мост и паромные переправы. Поэтому, подчеркнул эксперт, Запорожье является стратегическим и логистическим центром, важным для строительства железной дороги и военных действий в этом направлении. Маломуж добавил, что Силы обороны наносят постоянные удары на близком расстоянии, что заставляет врага отодвигать наши войска. Также оккупанты пытаются захватить новые территории вблизи Гуляй-Поля и Роботиного, добавил эксперт.
По данным Маломужа, враг подготовил более 5 тысяч новых солдат для атаки в районе Роботино, однако украинские Силы обороны видят эти маневры и наносят удары на расстоянии.
Маломуж отметил, что враг применяет комбинированные удары с воздуха и реактивных систем, чтобы обеспечить продвижение пехоты и захват новых рубежей. В то же время, оккупанты пытаются найти слабые места в обороне Украины с помощью разведки, однако украинские силы разведки и технического контроля эффективно противодействуют их попыткам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что означают удары КАБами по Запорожью.
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