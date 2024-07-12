Враг планировал прорыв на Харьковщине: важные подробности

Российские оккупанты планировали совершить прорыв в районе населенного пункта Борова в Харьковской области, однако их намерения потерпели фиаско. Оккупантам не удалось продвинуться вперед благодаря слаженным действиям Сил обороны, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ не останавливает наступление. Фото из открытых источников

"Враг действительно планировал совершить прорыв в районе Боровой и продвинуться вперед. Однако оккупанты не смогли забрать даже одного метра земли. Пока в полосе ответственности Третьей штурмовой ситуация контролируемая", — сообщил Максим Жорин.

Офицер ВСУ рассказал, что планы россиян продвижения вперед были сбиты за счет создания огневых мешков, в которые оккупантов затягивали и уничтожали в основном с помощью ударных дронов и зачистки пехотой.

По словам военнослужащего, враг продолжает попытки проводить в районе Боровой локальные штурмовые действия, но основной его потенциал в полосе ответственности Третьей штурмовой бригады сбит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины до конца 2024 года невозможно, поскольку у Украины нет для этого достаточных ресурсов, считает военный аналитик Владислав Селезнев. "Последние несколько дней у меня спрашивают, способна ли украинская армия до конца этого года перейти в контрнаступление. Мой ответ очевиден: у нас нет достаточного количества ресурсов, чтобы организовать такие мероприятия. ВСУ по состоянию на сегодняшний день, находясь в стратегической обороне, испытывают нехватку ресурсов для того, чтобы эффективно сдерживать все вражеские атаки", — подчеркнул он.

