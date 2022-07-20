Враг отступил с потерями: ВСУ отразили вражеские штурмовые действия на нескольких направлениях - подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском и Краматорском направлениях по состоянию на вечер 20 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб, на Славянском направлении враг производил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Великая Камышеваха, Покровское и других.

"Украинские воины снова успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного", — Генштаб ВСУ.

На Краматорском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска.

"Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением", — Генштаб.

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