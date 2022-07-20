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Враг отступил с потерями: ВСУ отразили вражеские штурмовые действия на нескольких направлениях - подробности

ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам

сегодня, 18:36
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском и Краматорском направлениях по состоянию на вечер 20 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Враг отступил с потерями: ВСУ отразили вражеские штурмовые действия на нескольких направлениях - подробности

ВСУ

Как информирует Генштаб, на Славянском направлении враг производил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Великая Камышеваха, Покровское и других.

"Украинские воины снова успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного", — Генштаб ВСУ. 

На Краматорском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска.

"Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением", — Генштаб. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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