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Враг оккупировал населенные пункты сразу в двух областях: карта DeepState

DeepState фиксирует, что враг оккупировал населенные пункты в Донецкой и Харьковской областях

сегодня, 06:56
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 7 января аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали село Лозовая Изюмского района Харьковской области, а также населенные пункты Ивановка и Шевченко в Донецкой области.

Враг оккупировал населенные пункты сразу в двух областях: карта DeepState

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Лозовую и пытается продвинуться к Новой Кругляковке", – говорится в сообщении DeepState.

Аналитики DeepState ссылаются на опубликованное Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским видео, на котором запечатлено поражение российской колонны, которая проводила штурмовые действия в 2.05 км восточнее Новой Кругляковки.

"После определенного затишья происходит активизация врага на разных участках", – добавляют в сообщении.

Отмечается, что Лозовая – село в Украине, в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области. Население составляет 131 человек. До 2020 орган местного самоуправления – Богуславский сельский совет.

Позже DeepState опубликовал обновленную карту, добавив информацию о еще двух оккупированных населенных пунктах.

"Враг оккупировал Лозовую, Ивановку (Донецкой области – ред.), Шевченко (Донецкой области – ред.), а также продвинулся в Торецке (Донецкой области – ред.). Уточняется линия соприкосновения в Торецке и возле Бердина (Курской области РФ)", – говорится в сообщении.

При этом в понедельник вечером Генштаб сообщал, что на Харьковском направлении украинские войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций защитников в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызово.

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