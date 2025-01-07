Враг оккупировал населенные пункты сразу в двух областях: карта DeepState

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ночь на 7 января аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали село Лозовая Изюмского района Харьковской области, а также населенные пункты Ивановка и Шевченко в Донецкой области.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Аналитики DeepState ссылаются на опубликованное Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским видео, на котором запечатлено поражение российской колонны, которая проводила штурмовые действия в 2.05 км восточнее Новой Кругляковки.
Отмечается, что Лозовая – село в Украине, в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области. Население составляет 131 человек. До 2020 орган местного самоуправления – Богуславский сельский совет.
Позже DeepState опубликовал обновленную карту, добавив информацию о еще двух оккупированных населенных пунктах.
При этом в понедельник вечером Генштаб сообщал, что на Харьковском направлении украинские войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций защитников в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызово.
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