Враг обстрелял Запорожье

Только что враг нанес ракетный удар по Запорожью. Предварительно известно, что рашисты использовали "баллистику" — ракетный комплекс "Искандер". Об этом сообщают "Комментарии".

Ракетный комплекс "Искандер"

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.



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Сегодня же, около 12:27 военными РФ нанесен один ракетный удар (тип ракеты устанавливается) по открытому участку местности в Запорожском районе, вблизи областного центра.



"Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Впервые "Искандер" был представлен в августе 1999 года на аэрокосмическом салоне МАКС. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной). Есть модификация для пуска крылатых ракет 9М729 с максимальной дальностью до 2500 км, что нарушает условия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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