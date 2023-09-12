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Враг обстрелял Запорожье

Ракетный удар по Запорожью, по предварительной информации, нанесен ракетным комплексом "Искандер"

сегодня, 18:54
Автор:
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Константин Куликов
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Только что враг нанес ракетный удар по Запорожью. Предварительно известно, что рашисты использовали "баллистику" — ракетный комплекс "Искандер". Об этом сообщают "Комментарии".

Враг обстрелял Запорожье

Ракетный комплекс "Искандер"

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.


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Сегодня же, около 12:27 военными РФ нанесен один ракетный удар (тип ракеты устанавливается) по открытому участку местности в Запорожском районе, вблизи областного центра.

"Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Впервые "Искандер" был представлен в августе 1999 года на аэрокосмическом салоне МАКС. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной). Есть модификация для пуска крылатых ракет 9М729 с максимальной дальностью до 2500 км, что нарушает условия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Тем временем, глава РФ пугает мир новым оружием. По словам российского диктатора, Россия разрабатывает оружие на новых физических началах.

Путин назвал важную ошибку времен СССР. Президент России считает ошибочным решение СССР вторгнуться в другие страны. Во время проведения Восточного экономического форума Владимир Путин ответил на вопросы ведущего канала "Россия 24" относительно позиции стран Балтии, Венгрии и Чехии, обвиняющих СССР в колонизации их государств.

А Польша пошла на решительный шаг: его не поддерживает Украина. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил неприемлемое для Украины решение. Польша объявила о дальнейшем запрете на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.



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