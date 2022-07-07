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Враг обстрелял ракетами Одесскую область: что известно

Россия продолжает обстреливать ракетами украинские территории

сегодня, 08:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Оккупанты ударили ракетами утром 7 июля по Одесской области и Змеиному. Об этом написал представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Враг обстрелял ракетами Одесскую область: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

По оперативным данным на рассвете две ракеты попали в один из районов области. Ракеты упали на два сельскохозяйственных ангара, уничтожено 35 тонн зерна. Предварительно жертв и пострадавших в результате ракетного удара нет, информация уточняется оперативными службами. Также две ракеты россияне запустили по причалу на острове Змеиный, повреждена инфраструктура.

Как сообщают в отчете оперативного командования "Юг", корабельная группировка российского черноморского флота в акватории увеличилась – в море находятся пять ракетных кораблей и две подводные лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними один большой десантный корабль.

6 июля днем российский самолет запустил ракету по Одесской области. Силы противовоздушной обороны сбили ее над морем. К вечеру российский бомбардировщик Су-35 начал воздушный бой с украинскими самолетами и запустил две крылатые ракеты "воздух-воздух" по самолетам. Украинские самолеты не пострадали, Су-35 противника ретировался.

Как писал портал, в США выпустили памятную монету в честь защитников Змеиного. Монета выставлена на продажу – цена 100 долларов за единицу. На ней есть цветная гравировка и отчеканена фраза: "Русский военный корабель, иди на**й", координаты, фото острова, украинский герб. В описании указано, что монета №9 чествует украинское сопротивление против российского вторжения на остров Змеиный.



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Источник: https://t.me/Bratchuk_Sergey
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