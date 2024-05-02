Враг не имеет стратегического преимущества. В ВСУ рассказали о наступлении РФ

На востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются за последние недели.

РФ усиливает наступление. Фото из открытых источников

Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить оккупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак.

"Если сравнивать с началом полномасштабного вторжения, когда мы выпускали до 100 снарядов в день, то сейчас, когда мы выпускаем 30 снарядов, это роскошь", – отметил командир пушки 148-й отдельной артиллерийской бригады Александр Козаченко.

Издание пишет, что украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Командир одного из батальонов рассказал Reuters, что небольшие тактические успехи РФ еще не означают значительных стратегических преимуществ.

Он отметил, что Россия может бросить в бой гораздо больше военных, чем Украина. Комбат добавил, что для российской армии "потерять целую роту за один день – это ничто".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных граждан заработает 18 мая. Минобороны пояснило, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить все необходимые "поля", куда внести персональные данные.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал, что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В этой связи Госдеп США наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.