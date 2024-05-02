Враг не имеет стратегического преимущества. В ВСУ рассказали о наступлении РФ

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Марьян Ощановский
На востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются за последние недели.
РФ усиливает наступление. Фото из открытых источников
Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить оккупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак.
Издание пишет, что украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.
Командир одного из батальонов рассказал Reuters, что небольшие тактические успехи РФ еще не означают значительных стратегических преимуществ.
Он отметил, что Россия может бросить в бой гораздо больше военных, чем Украина. Комбат добавил, что для российской армии "потерять целую роту за один день – это ничто".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных граждан заработает 18 мая. Минобороны пояснило, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить все необходимые "поля", куда внести персональные данные.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал, что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В этой связи Госдеп США наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.
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