logo

BTC/USD

63617.72

ETH/USD

3122.18

LTC/USD

82.12

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг не имеет стратегического преимущества. В ВСУ рассказали о наступлении РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг не имеет стратегического преимущества. В ВСУ рассказали о наступлении РФ

Россияне продвигаются, однако не обладают стратегическим преимуществом

2 мая 2024, 23:35
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

На востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются за последние недели.

Враг не имеет стратегического преимущества. В ВСУ рассказали о наступлении РФ

РФ усиливает наступление. Фото из открытых источников

Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить оккупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак.

"Если сравнивать с началом полномасштабного вторжения, когда мы выпускали до 100 снарядов в день, то сейчас, когда мы выпускаем 30 снарядов, это роскошь", – отметил командир пушки 148-й отдельной артиллерийской бригады Александр Козаченко.

Издание пишет, что украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Командир одного из батальонов рассказал Reuters, что небольшие тактические успехи РФ еще не означают значительных стратегических преимуществ.

Он отметил, что Россия может бросить в бой гораздо больше военных, чем Украина. Комбат добавил, что для российской армии "потерять целую роту за один день – это ничто".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных граждан заработает 18 мая. Минобороны пояснило, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить все необходимые "поля", куда внести персональные данные.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал, что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В этой связи Госдеп США наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/awaiting-us-aid-ukraines-gunners-fire-sparingly-advancing-russians-2024-05-02/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости