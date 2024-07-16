Враг нашел эффективную тактику и готов терять до 80% личного состава подразделений

Рекордные потери российской армии за последние два месяца обусловлены не только неудачным наступлением в Харьковской области, но и потерями по другим направлениям из-за использования плохо подготовленных и оснащенных бойцов, говорит военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Оккупанты

По его словам, подразделения, укомплектованные жителями Волгоградской области, были брошены на прорыв украинской обороны на Часовоярском направлении, а именно: на штурм микрорайона "Канал". По информации российских источников, эти подразделения прошли курс обучения только в течение полутора-двух недель, поэтому их можно считать абсолютно неподготовленными мобилизованными гражданами. Они, говорит эксперт, играли роль "пушечного мяса", фактически своими телами прорывая позиции Вооруженных сил Украины. Далее, добавляет Снегирев, входили профессиональные подразделения, в том числе 98 дивизия воздушно-десантных войск.

Подобное, по его словам, происходило и в Харьковском направлении. Он отмечает, что неукомплектованные подразделения группировки "Север" штурмовали украинские позиции в районе Липцев и Волчанска. Они понесли катастрофические потери — до 90% личного состава.

Военный эксперт также отметил, что российская тактика не изменилась со времен Второй мировой войны, когда вперед бросали так называемые штурмовые отряды, сформированные из лиц из мест лишения свободы или "штрафников", после чего следовали подразделения Красной армии.

Снегирев добавил, что российские власти не интересуются материально-техническим обеспечением своих войск. На нескольких бойцов может приходиться одна лопата, и невозможность вовремя окопаться значительно увеличивает потери: "живучесть" такого подразделения — день-два.

Отношение к раненым также обусловлено тактикой атак.

“Это так называемый “волновой” характер атаки, то есть постоянное огневое влияние на позиции Вооруженных сил Украины, когда первая волна, вторая волна не имеют права отойти с линии столкновения. Создается постоянно огневое воздействие. Эта тактика эффективна. Но следует говорить и о том, что уровень потерь штурмовых подразделений – до 80%. Причем сами россияне признают тот факт, что возможности выйти непосредственно из линии столкновения нет: расстреливают на месте как за попытку бегства. Поэтому и такова массовая тактика использования раненых, искалеченных лиц, которые раньше отказались участвовать в боевых действиях", — рассказал Снегирев.

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