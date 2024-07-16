logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг нашел эффективную тактику и готов терять до 80% личного состава подразделений
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг нашел эффективную тактику и готов терять до 80% личного состава подразделений

Российская армия терпит рекордные потери второй месяц подряд, сказал в эфире Freedom военный эксперт Дмитрий Снегирев

сегодня, 15:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Рекордные потери российской армии за последние два месяца обусловлены не только неудачным наступлением в Харьковской области, но и потерями по другим направлениям из-за использования плохо подготовленных и оснащенных бойцов, говорит военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Враг нашел эффективную тактику и готов терять до 80% личного состава подразделений

Оккупанты

По его словам, подразделения, укомплектованные жителями Волгоградской области, были брошены на прорыв украинской обороны на Часовоярском направлении, а именно: на штурм микрорайона "Канал". По информации российских источников, эти подразделения прошли курс обучения только в течение полутора-двух недель, поэтому их можно считать абсолютно неподготовленными мобилизованными гражданами. Они, говорит эксперт, играли роль "пушечного мяса", фактически своими телами прорывая позиции Вооруженных сил Украины. Далее, добавляет Снегирев, входили профессиональные подразделения, в том числе 98 дивизия воздушно-десантных войск.

Подобное, по его словам, происходило и в Харьковском направлении. Он отмечает, что неукомплектованные подразделения группировки "Север" штурмовали украинские позиции в районе Липцев и Волчанска. Они понесли катастрофические потери — до 90% личного состава.

Военный эксперт также отметил, что российская тактика не изменилась со времен Второй мировой войны, когда вперед бросали так называемые штурмовые отряды, сформированные из лиц из мест лишения свободы или "штрафников", после чего следовали подразделения Красной армии.

Снегирев добавил, что российские власти не интересуются материально-техническим обеспечением своих войск. На нескольких бойцов может приходиться одна лопата, и невозможность вовремя окопаться значительно увеличивает потери: "живучесть" такого подразделения — день-два.

Отношение к раненым также обусловлено тактикой атак.

“Это так называемый “волновой” характер атаки, то есть постоянное огневое влияние на позиции Вооруженных сил Украины, когда первая волна, вторая волна не имеют права отойти с линии столкновения. Создается постоянно огневое воздействие. Эта тактика эффективна. Но следует говорить и о том, что уровень потерь штурмовых подразделений – до 80%. Причем сами россияне признают тот факт, что возможности выйти непосредственно из линии столкновения нет: расстреливают на месте как за попытку бегства. Поэтому и такова массовая тактика использования раненых, искалеченных лиц, которые раньше отказались участвовать в боевых действиях", — рассказал Снегирев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где кафиры ждут резервы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/u-rosijskyh-hvylovyh-atakah-riven-vtrat-shturmovyh-pidrozdiliv-stanovyt-do-80-snyegyrov/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости